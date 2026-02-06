Droga della risata lungo l’Adda | ' ' Sempre più bombolette segnali che non possono essere ignorati

La droga della risata torna a essere un problema lungo l’Adda. Decine di bombolette vengono trovate abbandonate ovunque, segnale che il fenomeno non si ferma. Polizia e cittadini sono preoccupati, perché questa sostanza continua a circolare tra i giovani senza sosta. Le autorità chiedono di stare attenti e di evitare di sottovalutare il rischio.

Brivio (Lecco), 6 febbraio 2026 – Decine e decine di bombolette droga della risata abbandonati ovunque. Strade, parcheggi, parchetti pubblici, lungo l'Adda. Sono la testimonianza di quanto la nuova droga, quella della risata appunto, sia sempre più diffusa. L'allarme. L'allarme questa volta arriva dai volontari di Plastic free, un movimento di ambientalisti che, tra il resto, raccolgono rifiuti di plastica. "Come volontari ci troviamo sempre più spesso davanti a una realtà preoccupante di bombole di protossido di azoto abbandonate lungo le strade, nei parcheggi isolati e nelle aree periferiche – racconta Ornella Pozzoni, una della anime di Plastic free in provincia di Lecco e in Lombardia -.

