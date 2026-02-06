Gas come droga della risata l' allarme di Plastic Free | Troviamo sempre più bombolette abbandonate

I volontari di Plastic Free di Lecco e Brianza hanno scoperto oggi un gran numero di bombolette di protossido di azoto abbandonate in diversi punti della zona. Si tratta di un gas che alcune persone usano come una sorta di droga, sfruttandone gli effetti per uno sballo improvviso. L’allarme è forte: l’abbandono di queste bombolette sta crescendo e rischia di diventare un problema di sicurezza e di inquinamento. I volontari continuano le ispezioni per fermare questa tendenza e sensibilizzare sulla pericolosità di questo uso improprio.

E' allarme uso di protossido di azoto (N?O). A lanciarlo il gruppo di volontari Plastic Free di Lecco e Brianza che nella giornata di oggi, venerdì, hanno ritrovato un notevole quantitativo di bombolotte del gas che viene utilizzato come una sorta di “droga della risata” per lo sballo.“Come.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su PlasticFree Lecco Comuni italiani sempre più Plastic Free, in Abruzzo quelli più virtuosi Sempre più Comuni italiani adottano politiche per ridurre l’uso della plastica, contribuendo alla tutela dell’ambiente. Campania sempre più green: 11 Comuni premiati da Plastic Free La Campania si conferma sempre più impegnata nella tutela ambientale, con undici Comuni premiati da Plastic Free nel 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su PlasticFree Lecco Argomenti discussi: Gas esilarante, droga della risata; Droga del palloncino, da Milano al Garda scatta l'allarme per lo sballo low-cost: A rischio i giovanissimi, tenere alta attenzione anche in Trentino. Ecco di cosa si tratta; Mio figlio ventenne schiavo del gas esilarante: così la droga low cost (in vendita con i palloncini) sta diventando emergenza; Allarme droga della risata. A Limbiate divieto di gas. Gas come droga della risata, l'allarme di Plastic Free: Troviamo sempre più bombolette abbandonateSolo oggi un notevole quantitativo raccolto sull'alzaia dell'Adda. Ornella Pozzoni: Rischi elevati. Chiediamo a istituzioni, scuole e comunità di intervenire insieme ... leccotoday.it Gas esilarante, droga della risataIl gas esilarante - il protossido di azoto- noto anche come droga della risata, genera allarme per l'uso ricreativo fra i giovani del protossido di azoto. giornaleadige.it Jesolo si conferma comune “plastic free” L’annuncio ufficiale è arrivato in questi giorni dall’associazione Plastic Free nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Montecitorio alla presenza del deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambie facebook Con il sostegno del #crowdfunding di Intesa Sanpaolo, Plastic free rimuoverà 165 tonnellate di plastica e rifiuti da spiagge, fiumi, parchi e aree urbane in 300 città italiane grazie all'aiuto di 11.000 volontari #IntesaSanpaolo #plasticfree group.intesasanp x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.