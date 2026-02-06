Gas come droga della risata l' allarme di Plastic Free | Troviamo sempre più bombolette abbandonate

Da leccotoday.it 6 feb 2026

I volontari di Plastic Free di Lecco e Brianza hanno scoperto oggi un gran numero di bombolette di protossido di azoto abbandonate in diversi punti della zona. Si tratta di un gas che alcune persone usano come una sorta di droga, sfruttandone gli effetti per uno sballo improvviso. L’allarme è forte: l’abbandono di queste bombolette sta crescendo e rischia di diventare un problema di sicurezza e di inquinamento. I volontari continuano le ispezioni per fermare questa tendenza e sensibilizzare sulla pericolosità di questo uso improprio.

E' allarme uso di protossido di azoto (N?O). A lanciarlo il gruppo di volontari Plastic Free di Lecco e Brianza che nella giornata di oggi, venerdì, hanno ritrovato un notevole quantitativo di bombolotte del gas che viene utilizzato come una sorta di “droga della risata” per lo sballo.“Come.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

