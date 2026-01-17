Firenze | aggrediscono e rapinano due persone alle Cascine arrestati due 20enni

La Polizia di Firenze è intervenuta alle Cascine, vicino a piazzale Jefferson, in seguito a una segnalazione di aggressione e rapina ai danni di due persone. Due giovani di 20 anni sono stati arrestati nel corso dell’intervento. L’episodio si è verificato recentemente e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

FIRENZE – La Polizia di Stato di Firenze è intervenuta nei giorni scorso alle Cascine, nella zona di piazzale Jefferson per la segnalazione di un'aggressione ai danni di due persone. Le Volanti di via Zara, giunte sul posto, hanno preso contatti con le vittime raccogliendo le prime informazioni utili a rintracciare i responsabili poi datisi alla fuga. Diramata dalla sala operativa della Questura la nota di ricerca a tutti gli equipaggi sul territorio con i dettagli acquisiti dalle immagini delle telecamere del circuito cittadino, i due uomini sono stati individuati in via Fratelli Rosselli. Alla vista dei poliziotti, hanno tentato di darsi alla fuga e, dopo essere stati fermati, hanno opposto una viva resistenza nei confronti degli agenti anche durante le fasi di trasporto e presso gli uffici di polizia.

