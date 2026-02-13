Torna il Carnevale Morronese | tradizione cultura e festa nel cuore del paese

Castel Morrone riaccende il Carnevale Morronese, una tradizione che ogni anno raduna centinaia di persone. La festa arriva dopo due anni di stop a causa della pandemia, portando di nuovo alle strade sfilate di maschere colorate e musica dal vivo. Le strade del paese si riempiranno di allegria e alle persone si chiederà di partecipare con costumi fatti a mano, pronti a rivivere un momento di festa condiviso.

Castel Morrone si prepara a rivivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’anno: il Carnevale Morronese. Una manifestazione che mette al centro la tradizione, l’identità locale e la partecipazione corale di un’intera comunità, pronta a trasformare le strade in un palcoscenico a cielo aperto. Il sipario si alzerà domenica 15 febbraio, a partire dalle 15, presso la Villa Comunale. La giornata si aprirà con i bambini, protagonisti assoluti grazie alla sinergia con le parrocchie del territorio. Il pomeriggio sarà scandito da animazione e intrattenimento per i più piccoli, in attesa del momento clou: l’esibizione de “Le Maschere di Castel Morrone”, eccellenza riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale della Campania.🔗 Leggi su Casertanews.it

