Traversara celebra la primavera | fiori musica e tradizione per la festa del paese

A Traversara la primavera non è solo una stagione, ma una vera e propria tradizione da vivere insieme. L’origine della festa affonda le radici nello sviluppo delle prime serre dedicate alla coltivazione dei fiori, un’attività che nel tempo ha dato identità al paese e ispirato il nome dell’evento, oggi conosciuto come “Primavera in fiore”, oltre che dell’associazione che lo organizza. Il programma propone un mix di iniziative pensate per ogni età: spettacoli, momenti di intrattenimento, esposizioni e occasioni di incontro che trasformano il paese in un grande spazio condiviso, all’insegna della convivialità.Grande attenzione è riservata ai più piccoli, che possono divertirsi tra giochi, gonfiabili e attività all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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