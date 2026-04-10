A breve inizieranno i lavori di riqualificazione del Rondò, con un investimento di 800mila euro, di cui 500mila provenienti dalla Regione. L’intervento seguirà l’inaugurazione della piazza Trento e Trieste rinnovata, coinvolgendo anche la piazza IV Novembre. Durante i lavori si prevedono possibili disagi alla viabilità e alla viabilità nelle aree interessate. Il cantiere dovrebbe durare diversi mesi, con conseguenti ripercussioni sul traffico locale.

Dopo l’inaugurazione della rinnovata piazza Trento e Trieste, sarà la volta del Rondò. A breve partirà infatti il cantiere per riqualificare piazza IV Novembre, con un investimento di 800mila euro, di cui 500mila dalla Regione. "Settimana scorsa, con i tecnici comunali, abbiamo incontrato i commercianti che saranno interessati dai prossimi lavori, per spiegare tempi e fasi delle opere. Organizzeremo anche un incontro pubblico per illustrare a tutti i cittadini la nuova piazza", annuncia l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda. L’intervento inizierà a giugno e prevede il rifacimento della pavimentazione con relativo sottofondo (pietra di Luserna e della Lessinia), la realizzazione di un’area centrale a verde con aiuole e percorsi in calcestruzzo drenante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rondò, via al nuovo restyling da 800mila euro: disagi in vista

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Amiche e amici del Rondò, sabato 11 aprile, ore 21 sarà con noi l’orchestra spettacolo Frank David con un repertorio straordinario di musica da ballo e d’ascolto. In sala della Terrazza balli di gruppo con Marina di Star Ballet. Vi aspettiamo!! #b - facebook.com facebook