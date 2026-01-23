A Ancona, un individuo è stato arrestato con oltre 2 chili di cocaina, nascosta tra le sorpresine degli ovetti di cioccolato e in casa. L’uomo, considerato un importante pusher, gestiva un giro d’affari di circa 3.500 euro al giorno, e il totale della droga sequestrata ammonta a circa 800.000 euro di valore. L’operazione evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze illecite.

ANCONA Droga nascosta nel contenitore della sorpresa degli ovetti di cioccolato e in casa 2 chili di cocaina. In manette “Lo zio albanese”, noto pusher del capoluogo. Astuto stratagemma ma che non ha imbrogliato i poliziotti della Squadra mobile, quello attuato da Amarildo Daulle, 36 anni pusher albanese capace di movimentare grosse partite di droga in città. Un nome autorevole, il suo, sulle piazze dello spaccio come testimonia l’agendina di ordini sequestrata in casa sua: dai piccoli assuntori ai pusher di zona a cui vendere panetti di droga da tagliare e spacciare al minuto. Il suo era un vero mercato, capace di fruttagli da 3200 a 3500 euro al giorno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - In casa dello «Zio» 800mila euro di coca: arrestato il super pusher, aveva un giro d'affari da 3500 euro al giorno

