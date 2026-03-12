Regione Lazio via al bando da 800mila euro per sostenere la ripresa del settore della pesca

La Regione Lazio ha pubblicato un bando da 800mila euro destinato a sostenere le attività del settore della pesca. L’avviso pubblico riguarda la concessione di contributi per favorire la ripresa economica delle imprese del comparto. La decisione è stata presa in conformità con l’articolo 26 della legge regionale approvata nel 2022. La procedura di assegnazione dei fondi è ora aperta.

Roma, 12 marzo 2026 – La Regione Lazio ha approvato l’ avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sostenere la ripresa del settore della pesca, in attuazione dell’articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16. Il provvedimento è contenuto nella determinazione del 17 febbraio 2026, n. G01896, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 marzo 2026. La misura è rivolta alle imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni e alle imprese di pesca professionale in acque interne. L’obiettivo dichiarato è sostenere un comparto colpito dalla crisi internazionale in atto, attraverso aiuti concessi in regime “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

