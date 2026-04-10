A Roma si sta preparando un evento artistico che coinvolge 347 talenti provenienti da diverse realtà. L'obiettivo principale è mettere in mostra le capacità dei performer senza considerare eventuali condizioni fisiche o limiti. La manifestazione si rivolge a artisti di varia provenienza e mira a valorizzare il talento come elemento distintivo, eliminando ogni pregiudizio legato alle caratteristiche personali degli interpreti.

Roma si prepara ad accogliere una sfida artistica senza precedenti che mette al centro il talento puro, indipendentemente dalle condizioni fisiche dei performer. Il 10 e l’11 aprile, presso l’Auditorium Parco della Musica, si terranno infatti le fasi conclusive di Pythika – Giochi Pitici, la competizione internazionale pensata per far emergere artisti con e senza disabilità attraverso prove di canto, musica, danza e recitazione. Un palcoscenico numeroso per superare i pregiudizi. I numeri che sostengono questa iniziativa testimoniano un interesse vastissimo: sono infatti 585 gli artisti che hanno presentato la propria candidatura, portando a un totale di 347 performance pronte a sfidarsi sul palco capitolino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, sfida artistica: 347 talenti per abbattere ogni pregiudizio

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Senza barriere: il 10 e l’11 aprile a Roma arriva “Pythika”, la prima competizione artistica per talenti con e senza disabilità585 artisti iscritti, 347 performance candidate: no, la disabilità non è una barriera, anzi.