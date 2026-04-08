A Città di Castello si svolge una sfida incentrata sulla rimozione delle barriere architettoniche e culturali. L'iniziativa mira a creare ambienti più accessibili, coinvolgendo comunità e istituzioni in un progetto comune. Si tratta di un'operazione che mira a rendere più fruibili gli spazi pubblici, promuovendo un’idea di inclusione pratica e visibile. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e con il supporto di diversi enti locali.

L’architettura e la cultura si fondono in un abbraccio sociale necessario per ridefinire il concetto di accoglienza, trasformando lo spazio fisico in un manifesto di inclusione. A Città di Castello, questa visione prende forma attraverso un’iniziativa che mette al centro l’abbattimento delle barriere: venerdì 10 aprile (dalle ore 16) nella sala della scuola Bufalini c’è l’iniziativa dal titolo "L’accessibilità nei luoghi della cultura", un dialogo tra progettazione e diritto sociale. Spesso la bellezza dei luoghi storici, come teatri e chiese antiche, si scontra con limiti strutturali che escludono una parte della popolazione dalla fruizione. Che fare? L’integrazione di segnaletica intuitiva e soluzioni tecnologiche innovative rappresentano elementi di un’ architettura che non vuole solo costruire edifici, ma ponti tra le persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfida a Città di Castello: "Abbattere ogni barriera"

Un messaggio di colori contro ogni barriera: a Bari nasce 'Una panchina per tutti'L'iniziativa, presentata questa mattina a Palazzo della Città, ha come protagonisti ragazze e ragazzi con disabilità del centro diurno Karol Wojtyla...

Jesi, l’arte che abbatte ogni barriera: riparte OperaH nel segno di PucciniJesi (Ancona), 30 marzo 2026 - Jesi si conferma capitale dell’inclusione attraverso l’arte con la ripartenza di un progetto che ha saputo scalare le...

Temi più discussi: Sfida a Città di Castello: Abbattere ogni barriera; Il sepolcro vuoto e la sfida della Pasqua, monsignor Bedini annuncia la Resurrezione; Festival Biblico 2026 a Città di Castello; Treni ex Fcu, da martedì rivoluzione orari tra Città di Castello e Perugia.

Sfida a Città di Castello: Abbattere ogni barrieraVenerdì alla scuola Bufalini il confronto tra architetti e ingegneri per eliminare gli ostacoli per i disabilii. . lanazione.it

Sequestrato un locale a Città di Castello. Denunciato il titolareA Città di Castello Polizia e Guardia di Finanza hanno sequestrato un locale pubblico e denunciato il suo titolare. Nell'esercizio sono state riscontrate irregolarità amministrative. Dalle indagini è ... rainews.it

Città di castello Perugia Ma com'è Una meraviglia. Lui è Rocco di circa 4 anni. Vittima di abbandono. Trovato in condizioni disperate fu recuperato consegnato all'ASL, curato, chippato, sterilizzato, vaccinato e purtroppo risultato positivo FIV/FELV. Al moment - facebook.com facebook

#Umbria, #Tar accoglie istanza cautelare del #Comune di Città di #Castello sul #dimensionamento – L’ordinanza x.com