In un recente intervento, un tecnico ha criticato la strategia di gestione del mercato della squadra, evidenziando un elevato numero di acquisti negli ultimi due anni. Secondo la sua analisi, sono stati fatti circa 30 acquisti, ma solo cinque giocatori risultano essere titolari fissi in rosa. La sua analisi sottolinea come questa politica abbia portato a un turnover molto elevato senza miglioramenti significativi in termini di risultati tecnici.

Gian Piero Gasperini demolisce la politica di gestione del parco giocatori della Roma, puntando l’indice contro un turnover di mercato ipertrofico che ha prodotto 27 acquisti nell’ultimo biennio a fronte di un’efficienza tecnica marginale. L’analisi del tecnico di Grugliasco certifica il fallimento delle strategie firmate da Ghisolfi e Massara: delle quindici operazioni concluse nella scorsa stagione e delle dodici portate a termine nell’ultima annata, appena cinque elementi figurano oggi stabilmente nell’undici titolare. La critica si sposta sulla sostenibilità sportiva di un modello che ha visto transitare a Trigoria profili come Hummels (ritiratosi a fine mandato) o Saelemakers (rientrato al Milan ), senza generare uno zoccolo duro competitivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Sentenza Gasperini: “30 Acquisti e Solo 5 Titolari”. Dossier Fallimento Mercato

Il mercato rivoluziona l'attacco della Roma: chi sono i nuovi titolari di Gasperini?La sessione invernale del calciomercato ha rivoluzionato il parco attaccanti della Roma.

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