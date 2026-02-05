Il mercato rivoluziona l' attacco della Roma | chi sono i nuovi titolari di Gasperini?

La Roma ha cambiato volto in attacco. Durante la sessione invernale, il club ha preso decisioni importanti per rafforzare il reparto offensivo. Gasperini ha puntato su nuovi giocatori per cercare di risolvere il problema dei gol, che finora ha penalizzato la squadra, finendo con il nono attacco del campionato. Ora si aspetta di vedere se i nuovi titolari riusciranno a portare più incisività in avanti.

