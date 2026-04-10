La trentaduesima giornata di Serie A prende il via con l'anticipo tra la squadra di casa e quella in zona retrocessione. La partita si svolge in un clima di alta tensione, con entrambe le formazioni che cercano punti fondamentali per la classifica. La squadra ospite tenta di allontanarsi dalla zona pericolo, mentre i padroni di casa puntano a consolidare la propria posizione. La partita si gioca in un’atmosfera di grande attesa e pressione.

La trentaduesima giornata si apre con l'anticipo del venerdì tra i giallorossi e l'ultima in classifica: il tecnico vuole vincere e mettere pressione alle rivali A sette giornate dalla finel del campionato, Gasperini non può più permettersi di perdere altro terreno rispetto alle rivali con cui lotta per un posto in Champions. L'anticipo contro l'ultima in classifica potrebbe consentire al tecnico di agganciare momentaneamente la Juventus. Scopriamo pronostico e quote di Roma-Pisa, in programma venerdì 10 aprile alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! La Roma arriva dalla brutta sconfitta di Milano contro l'Inter (5-2 per i nerazzurri nello scorso week end) e deve assolutamente riprendere la sua corsa Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Pisa, ultima chiamata Champions per Gasperini: pronostico

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Roma-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi, 10 aprile, la Roma di Gian Piero Gasperini, nel primo anticipo della 32esima giornata di serie A, contro il Pisa ultimo in classifica. I ... lapresse.it

Le partite di oggi, venerdì 10 aprile 2026: Roma-Pisa e Frosinone-PalermoElenco partite del 10 aprile 2026: in Serie A giallorossi all'ultima chiamata per la corsa Champions, scontro per promozione in cadetteria ... calciomagazine.net

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