Roma e Pisa si preparano a una sfida che potrebbe influenzare le loro posizioni in classifica. La squadra capitolina, attualmente in una posizione che richiede una svolta, cerca di migliorare il rendimento nel girone di ritorno, che finora si è rivelato sotto le aspettative. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con obiettivi diversi ma un interesse condiviso nel conquistare punti fondamentali per la stagione.

L’obiettivo stagionale della Roma era (ed è) la qualificazione alla prossima Champions League. Ma se i giallorossi ancora sono in corsa per raggiungere tale risultato è grazie alla buona prima parte di stagione: difatti il rendimento del girone di ritorno non è sicuramente in linea con le altre contendenti al quarto posto. Solo 18 punti: sotto Lazio e Fiorentina. L’Inter vola anche in questa classifica parziale (27 punti) seguita da Napoli (26), Atalanta e Como (25); la Roma è solamente al decimo posto a quota 18 punti, accumulati in 12 partite. Tale punteggio colloca così i giallorossi una lunghezza sotto formazioni che, nella classifica complessiva, si trovano in posizioni non poco inferiori, come Lazio, Sassuolo e Fiorentina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Pisa, serve una svolta: il girone di ritorno è da 10° posto

Il Romagna inizia il girone di ritorno col turbo: il successo 34-12 sulla Roma vale il secondo postoInizia alla grande il girone di ritorno della squadra femminile del Romagna Rfc, che nel campionato di rugby di serie A ha conquistato una vittoria...

Il Romagna inizia il girone di ritorno col turbo . La vittoria 34-12 sulla Roma vale il secondo postoInizia alla grande il girone di ritorno della squadra femminile del Romagna Rfc, che nel campionato di rugby di serie A ha conquistato una vittoria...

Temi più discussi: Roma-Pisa: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Roma-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Roma-Pisa, le probabili formazioni della partita di serie A.

Roma-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Roma e Pisa è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now. tuttosport.com

Roma-Pisa, le informazioni per i tifosi: cancelli aperti alle 18:45Roma-Pisa, le informazioni per i tifosi: cancelli aperti alle 18:45 - A.S. Roma - Questa sera alle 20:45 la Roma affronterà il Pisa allo stadio Olimpi... - Marione.net - La ControInformazione GialloRo ... marione.net

Roma Pisa, la probabile formazione di SkySport - facebook.com facebook

L'Alfabeto di #RomaPisa: tra gioie e magone Il 13 marzo 1983 a #Pisa la #Roma vince una gara cruciale per lo Scudetto. Il bilancio ci vede in vantaggio. Ma l’ultimo incrocio in casa è un ko, nel giorno dell’addio a #Viola @lorenzo_lat87 #ASRoma x.com