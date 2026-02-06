Il Romagna inizia il girone di ritorno col turbo La vittoria 34-12 sulla Roma vale il secondo posto

Il Romagna Rfc riparte forte nel girone di ritorno del campionato di rugby di serie A. La squadra femminile ha battuto la Roma Women 34-12, mantenendo il secondo posto in classifica e consolidando il risultato della partita di andata. La vittoria è stata netta e dimostra che il team è in forma e determinato a proseguire la stagione con successo.

Inizia alla grande il girone di ritorno della squadra femminile del Romagna Rfc, che nel campionato di rugby di serie A ha conquistato una vittoria piena per 34-12 nel confronto con la Roma Women, confermando così il successo dell'andata. Fin dalle prime fasi di gara le romagnole mostrano di avere il piglio giusto e al 16' si portano in vantaggio con la meta di Gnassi, trasformata da Rossi. Dieci minuti dopo matura il raddoppio, con la meta di Cocon. Nel finale del parziale il Romagna preme sull'acceleratore e trova altre due mete, con Ferrera e Rossi, mettendo al sicuro il bonus offensivo e andando all'intervallo sul 22-0.

