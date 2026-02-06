Il Romagna inizia il girone di ritorno col turbo | il successo 34-12 sulla Roma vale il secondo posto

Il Romagna Rfc riparte col piede giusto nel girone di ritorno. Le ragazze hanno battuto 34-12 la Roma Women, mantenendo il secondo posto in classifica. La partita è stata convincente, e la vittoria arriva dopo quella dell’andata, rafforzando la posizione della squadra.

Inizia alla grande il girone di ritorno della squadra femminile del Romagna Rfc, che nel campionato di rugby di serie A ha conquistato una vittoria piena per 34-12 nel confronto con la Roma Women, confermando così il successo dell'andata. Fin dalle prime fasi di gara le romagnole mostrano di avere il piglio giusto e al 16' si portano in vantaggio con la meta di Gnassi, trasformata da Rossi. Dieci minuti dopo matura il raddoppio, con la meta di Cocon. Nel finale del parziale il Romagna preme sull'acceleratore e trova altre due mete, con Ferrera e Rossi, mettendo al sicuro il bonus offensivo e andando all'intervallo sul 22-0.

