Roma-Pisa 3-0 le pagelle | Malen 8 devastante Svilar 7 attento Soulé 6,5 in rodaggio

La partita tra Roma e Pisa si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore dei giallorossi. Malen si è distinto con una tripletta, portando il totale delle sue reti a dieci in campionato in appena 11 partite, mentre Svilar si è reso protagonista con interventi efficaci in porta. Soulé ha avuto una prestazione in fase di rodaggio, senza incidere particolarmente sul punteggio finale.

La Roma dilaga contro il Pisa, vince 3-0 e torna a sperare nella Champions. Straripante Malen che firma una tripletta e sale a quota 10 gol in campionato in sole 11 presenze, numeri da capogiro. Nota stonata il problema muscolare di Pellegrini accuasato pochi minuti dopo aver colpito la traversa su punizione. L'olandese trascina i giallorossi di Gasperini che agganciano momentaneamente la Juventus al quinto posto, in attese che i bianconeri scendano in campo con l'Atalanta. Resta però qualche nodo da sciogliere dopo le parole di Ranieri nel pre-partita in risposta a quelle precedenti di Gasperini. La vittoria targata Malen intanto può far tornare il sorriso al popolo romanista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma-Pisa 3-0, le pagelle: Malen (8) devastante, Svilar (7) attento, Soulé (6,5) in rodaggio Roma-Stoccarda 2-0, le pagelle: Pisilli (8) notte da sogno, Svilar (7,5) un muro, Soulè (7) inventaLa Roma batte 2-0 lo Stoccarda e si candida concretamente ad un posto nelle prime otto della classifica di Europa League, e quindi all'accesso... Roma, le ultime sull'attacco verso il Pisa: Malen, Soulé e le condizioni di DybalaChe la sfida di domani col Pisa non sia una partita come le altre, lo diamo per acquisito. Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Calcio Live News: in campo Roma-Pisa (1-0); Roma, le ultime sull'attacco verso il Pisa: Malen, Soulé e le condizioni di Dybala; I precedenti di Roma-Pisa. Serie A: La Roma travolge il Pisa 3-0, tripletta di Malen LE FOTOLa Roma travolge il Pisa 3-0 nell'anticipo che ha aperto la 32esima giornata di campionato Rete di Donyell Malen. E, alla prima chance, la Roma fa tris con Malen che non sbaglia davanti a Semper dopo ... ansa.it Roma-Pisa 3-0 diretta Serie A: Malen pazzesco, trascina Gasperini con una tripletta LIVELa 32ª giornata si apre con i giallorossi di Gasperini che sfidano i nerazzurri di Hiljemark dopo il crollo contro l'Inter: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Roma-Pisa, marcatori e tabellino https://mdst.it/4mmQqGh #SportMediaset - facebook.com facebook ROMA-PISA, È MALEN SHOW Vittoria importante per la Roma di Gasperini che vola a quota 57 punti grazie alla tripletta di Malen, e raggiunge la Juve in classifica che domani sfiderà l'Atalanta a Bergamo x.com