Pagelle Roma Pisa tripletta da fenomeno per Malen! Pellegrini sfortunato Caracciolo e Touré serata no – I VOTI

Durante la partita tra Roma e Pisa, Malen ha segnato una tripletta, mostrando una prestazione notevole. Pellegrini si è trovato sfortunato, senza riuscire a incidere come sperato. Caracciolo e Touré hanno invece avuto una serata difficile, con valutazioni negative. Le pagelle riflettono le prestazioni dei giocatori, evidenziando i migliori e i meno brillanti sul campo, in un match valido per la 32a giornata di Serie A 202526.

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