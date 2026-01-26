Fuori i cinesi da Panama Lo scenario che può cambiare la partita per il Canale

Le recenti tensioni legate alla possibile vendita del Canale di Panama stanno attirando l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni. La questione, che coinvolge aspetti legali e geopolitici, si sta avvicinando a un punto cruciale con un possibile intervento della Corte suprema panamense. Questo scenario potrebbe influenzare significativamente il futuro della gestione e della proprietà del canale, un elemento strategico di importanza mondiale.

Qualcosa potrebbe presto cambiare sul fronte della vendita del Canale di Panama. E quel qualcosa porta dritto alla Corte suprema panamense. Nel frattempo, la parola d’ordina è stallo. Riavvolgendo brevemente il nastro, era il febbraio scorso quando si è aperta ufficialmente la partita per il controllo del Canale che collega Oceano Pacifico e Atlantico e i cui scali più strategici sono di proprietà del gruppo cinese Ck Hutchinson. Il quale, a sua volta, ha raggiunto un accordo preliminare con il fondo americano BlackRock in tandem con l’armatore svizzero-italiano Aponte, per la vendita di 43 hub portuali sparsi per il mondo, inclusi i due scali agli estremi del canale. 🔗 Leggi su Formiche.net

