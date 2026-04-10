Diretta gol Serie A LIVE | Roma Pisa 3-0 tripletta di Malen

Nella 32esima giornata di Serie A, la partita tra Roma e Pisa si è conclusa con un risultato di 3-0, grazie a una tripletta di Malen. La cronaca della partita, accompagnata da moviola e aggiornamenti in tempo reale, ha fornito dettagli su azioni e momenti salienti dell’incontro. La giornata ha visto anche altre sfide, con sintesi e risultati disponibili attraverso la piattaforma dedicata alla copertura live del campionato.

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