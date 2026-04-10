Roma-Pisa 3-0 le pagelle | Malen 8 tripletta devastante Svilar 7 attento Soulé 6,5 in rodaggio

La Roma ha battuto il Pisa con un risultato di 3-0 in una partita di campionato. Malen è stato il protagonista, segnando una tripletta e raggiungendo 10 gol in 12 presenze. Svilar si è distinto per le parate, con un voto di 7, mentre Soulé ha avuto una prestazione in fase di rodaggio, valutata 6,5. La vittoria permette alla squadra di riprendere speranze di qualificazione in Champions League.

La Roma dilaga contro il Pisa, vince 3-0 e torna a sperare nella Champions. Straripante Malen che firma una tripletta e sale a quota 10 gol in campionato in sole 12 presenze, numeri da capogiro. Nota stonata il problema muscolare di Pellegrini accuasato pochi minuti dopo aver colpito la traversa su punizione. L'olandese trascina i giallorossi di Gasperini che agganciano momentaneamente la Juventus al quinto posto, in attese che i bianconeri scendano in campo con l'Atalanta. Resta però qualche nodo da sciogliere dopo le parole di Ranieri nel pre-partita in risposta a quelle precedenti di Gasperini. La vittoria targata Malen intanto può far tornare il sorriso al popolo romanista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma-Pisa 3-0, le pagelle: Malen (8) tripletta devastante, Svilar (7) attento, Soulé (6,5) in rodaggio Leggi anche: Roma-Pisa 3-0, le pagelle: Malen (8) devastante, Svilar (7) attento, Soulé (6,5) in rodaggio Leggi anche: Roma-Pisa 3-0: Malen è devastante, tripletta dell'olandese all'Olimpico Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Calcio Live News: in campo Roma-Pisa (1-0); Roma, le ultime sull'attacco verso il Pisa: Malen, Soulé e le condizioni di Dybala; I precedenti di Roma-Pisa. Serie A: La Roma travolge il Pisa 3-0, tripletta di Malen LE FOTOLa Roma travolge il Pisa 3-0 nell'anticipo che ha aperto la 32esima giornata di campionato Rete di Donyell Malen. E, alla prima chance, la Roma fa tris con Malen che non sbaglia davanti a Semper dopo ... ansa.it Roma-Pisa 3-0 diretta Serie A: Malen pazzesco, trascina Gasperini con una tripletta LIVELa 32ª giornata si apre con i giallorossi di Gasperini che sfidano i nerazzurri di Hiljemark dopo il crollo contro l'Inter: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Roma-Pisa nel timbro di Malen Tripletta e +9 portato a casa per l'olandese! - facebook.com facebook ROMA-PISA, È MALEN SHOW Vittoria importante per la Roma di Gasperini che vola a quota 57 punti grazie alla tripletta di Malen, e raggiunge la Juve in classifica che domani sfiderà l'Atalanta a Bergamo x.com