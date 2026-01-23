Roma-Stoccarda 2-0 le pagelle | Pisilli 8 notte da sogno Svilar 7,5 un muro Soulè 7 inventa

La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda, consolidando la propria posizione in classifica di Europa League e avvicinandosi agli ottavi di finale. Le prestazioni dei singoli sono state significative, con Pisilli protagonista, Svilar molto sicuro e Soulè creativo. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso della squadra in questa competizione europea.

La Roma batte 2-0 lo Stoccarda e si candida concretamente ad un posto nelle prime otto della classifica di Europa League, e quindi all'accesso diretto agli ottavi di finale. La partita si sblocca con una grande giocata di Soulè che pesca il movimento di Pisilli che è bravo a trovare il secondo palo e togliersi la soddisfazione del gol. Sarà la rete della vittoria che permette ai giallorossi di avvicinarsi al big match contro il Milan con la giusta serenità. Come se non bastasse, Pisilli trova anche il secondo gol e sigla la sua personale doppietta, sfruttando un altro assist illuminante, questa volta di Dybala. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma-Stoccarda 2-0, le pagelle: Pisilli (8) notte da sogno, Svilar (7,5) un muro, Soulè (7) inventa Pagelle Roma-Stoccarda 2-0, super Pisilli: male FergusonLa partita tra Roma e Stoccarda si è conclusa con una vittoria dei giallorossi per 2-0, grazie anche alla rete di Pisilli. Pagelle Roma Sassuolo: brilla Soulé, Svilar e Koné decisivi mentre per i neroverdi…VOTIEcco le pagelle di Roma-Sassuolo, valida per la 19ª giornata di Serie A 202526. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Tutte le notizie sul calcio in Diretta; Roma-Stoccarda pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Domani Roma-Stoccarda; Europa League: l'inglese Brooks arbitra Roma-Stoccarda. Roma ai playoff di Europa League: 2-0 allo Stoccarda, doppietta di un super PisilliLa Roma vince 2-0 contro lo Stoccarda nella partita valevole per la 7^ giornata di Fase campionato di Europa League e si assicura almeno la qualificazione. tuttomercatoweb.com Roma-Stoccarda 2-0, le pagelle: Pisilli (8) notte da sogno, Svilar (7,5) un muro, Soulè (7) inventaLa Roma batte 2-0 lo Stoccarda e si candida concretamente ad un posto nelle prime otto della classifica di Europa League, e quindi all'accesso diretto agli ottavi di finale. La partita ... ilmessaggero.it La Roma è avanti all’intervallo contro lo Stoccarda. Decide per ora un gol di Pisilli! Come finirà all’Olimpico - facebook.com facebook EUROPA LEAGUE I In campo Roma-Stoccarda DIRETTA e FOTO #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.