Roma si prepara ad affrontare il prossimo impegno di campionato dopo aver registrato una delle peggiori performance offensive tra le prime sette squadre della classifica. Tra i protagonisti in campo ci sono Malen e Soulé, ancora in cerca di continuità, mentre le condizioni di Dybala sono da monitorare. L’attacco della squadra giallorossa fatica a trovare la via del gol, con l’olandese che ancora deve sbloccarsi dopo due partite.

Che la sfida di domani col Pisa non sia una partita come le altre, lo diamo per acquisito. Ma non solo per il rilancio Champions della Roma. L’Olimpico vuole celebrare gli attaccanti giallorossi, tutti invitati da Gian Piero Gasperini a rispondere presente nel momento più importante e difficile insieme. Se c’è un Matias Soulé che dopo 40 giorni di stop per la pubalgia è tornato domenica a San Siro e ora vuole essere protagonista assoluto sulla trequarti accanto a Lorenzo Pellegrini, c’è soprattutto uno specialista dell’area di rigore come Donyell Malen che, a secco con Lecce e Inter, desidera riprendere subito la via del gol (finora mai rimasto a digiuno per 3 gare di fila in Serie A) e cercare di arrivare in doppia cifra stagionale già domani (ora è a quota 8). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, le ultime sull'attacco verso il Pisa: Malen, Soulé e le condizioni di Dybala

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Mancano poco più di 20 giorni per tornare a Roma con i conti in ordine. Ovvero: presentarsi all’appuntamento con i ministeri della Sanità e dell’Economia con il prospetto completo delle coperture al disavanzo sanitario, così da evitare il commissariamento. Ci - facebook.com facebook