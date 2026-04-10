La Roma batte il Pisa 3-0 tripletta di Malen

La Roma ha vinto 3-0 contro il Pisa nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A. La partita si è giocata in casa dei giallorossi, che hanno segnato tutte e tre le reti con Malen, autore di una tripletta. La squadra di casa ha ripreso fiducia dopo la sconfitta subita contro l’Inter a San Siro. Il match si è concluso con il risultato di 3-0 in favore della Roma.

AGI - La Roma non sbaglia in casa contro il Pisa nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A. I giallorossi battono 3-0 i toscani di Hiljemark ripartendo alla grande dopo il pesante ko di San Siro contro l'Inter. Mvp assoluto Donyell Malen, autore di una tripletta tra il 3' e il 52'. Impatto straordinario sul campionato italiano per il centravanti ex Aston Villa, che raggiunge quota 10 gol in Serie A solamente alla 12esima presenza. La squadra di Gasperini centra il secondo successo di fila in casa e sale a quota 57 punti agganciando la Juventus, impegnata contro l'Atalanta domani alle 20.45, e avvicinandosi a -1 dal Como, che domenica alle 20. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Roma batte il Pisa 3-0, tripletta di Malen Diretta gol Serie A LIVE: Roma Pisa 3-0, tripletta di MalenSpinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età. Leggi anche: Roma-Pisa 3-0: Malen è devastante, tripletta dell'olandese all'Olimpico 10 GOL IN 12 PARTITE.. ARRIVATO A GENNAIO! QUANTO INVIDIO LA ROMA PER MALEN. | Roma 3-0 Pisa Temi più discussi: Sfoglia la gallery del match!; La Roma vince 4-3 una spettacolare sfida con il Como e va a +9 sull’Inter, tris del Milan sul Sassuolo; Calcio femminile, la capolista Roma batte il Como con una rimonta spettacolare. Il Milan espugna Sassuolo; ACCADDE OGGI… 2 aprile: 1991. La Roma batte il Milan e vola in finale di Coppa Italia. La Roma batte il Lecce: a Gasperini basta il primo gol giallorosso di Robinio VazAllo stadio Olimpico va in scena la sfida delle 18 della domenica di campionato, valida per la 30ª giornata: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Calcio femminile, la capolista Roma batte il Como con una rimonta spettacolare. Il Milan espugna SassuoloLa Roma si avvicina sempre di più allo scudetto. Dopo una partita di sacrificio, le giallorosse hanno battuto in rimonta il Como per 4-3, volando così ... oasport.it Rimini batte Roma e Napoli. Non per le discoteche. Nel 2022 era la seconda provincia italiana per reati ogni 100 abitanti. Mentre tu prenotavi l'ombrellone, Rimini scalava la classifica della criminalità. Rimini è Rimini: mare, piadina, notti in discoteca. Circa 34 - facebook.com facebook Serie A, la Roma batte il Lecce di corto muso: Vaz regala 3 punti a Gasperini per la zona Champions x.com