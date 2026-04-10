Il Campidoglio di Roma ospita la proiezione del docufilm Chi ha ucciso Giovanni Losardo?, un’opera diretta da Giulia Zanfino e prodotta da Ugly Film che porta l’attenzione sulla memoria storica della lotta alla ‘ndrangheta. L’evento, rivolto alle scuole della capitale, rievoca l’omicidio avvenuto il 21 giugno 1980, quando l’assessore alla pubblica amministrazione e segretario capo della di Paola, esponente del Pci di Cetraro, fu vittima di una sparatoria mortale contro la sua vettura. La memoria di un impegno civile tra le mura romane. Svetlana Celli, alla guida dell’assemblea capitolina, ha preso parte all’iniziativa sottolineando come l’amministrazione romana punti a promuovere la cultura della legalità attraverso azioni dirette. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, memoria contro la ‘ndrangheta: il caso Losardo al Campidoglio

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Roma, scritte anarchiche alla stazione Nomentana: Sara e Sandrone vivono e attacchi contro i fascistiSulla stazione Nomentana di Roma compaiono scritte anarchiche in memoria di Sara e Sandrone, morti il 20 marzo nell’esplosione di un casale al Parco degli Acquedotti. Tra i messaggi anche inviti contr ... radiocolonna.it

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