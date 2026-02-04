Questa mattina, circa 250 studenti si sono riuniti nella sala della Protomoteca in Campidoglio per un confronto diretto con le istituzioni. L’obiettivo è combattere il bullismo e il cyberbullismo, temi caldi tra i giovani. I ragazzi hanno espresso le loro preoccupazioni e ascoltato le proposte delle autorità, cercando di trovare insieme soluzioni concrete. L’iniziativa si inserisce in un’azione più ampia di sensibilizzazione e prevenzione.

Questa mattina, nella prestigiosa sala della Protomoteca in Campidoglio, si è tenuto un importante incontro dal titolo “Roma contro il bullismo e il cyberbullismo. Ragazze e ragazzi insieme alle istituzioni per il cambiamento”. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale in collaborazione con l’associazione Insieme a Marianna Aps, è stata organizzata in vista della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che si celebrerà il 7 febbraio. Partecipazione degli studenti e delle istituzioni. All’evento hanno preso parte circa 250 studentesse e studenti provenienti da diversi istituti, tra cui l’Istituto Comprensivo Goffredo Petrassi, l’Istituto Comprensivo Piaget-Majorana, l’Istituto Professionale Statale Leopoldo Pirelli e l’Istituto Medi Statale Gelasio Caetani, tutti situati nella città di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: 250 studenti in Campidoglio per confronto con istituzioni contro bullismo

Approfondimenti su Roma Campidoglio

Questa mattina si è svolta una cerimonia in città per il Premio Pino e Amilcare Mattei.

Il rispetto rappresenta un valore fondamentale nella convivenza quotidiana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Campidoglio

Argomenti discussi: COMUNE DI ROMA * : SONO PRONTO A CREARE IL TITOLO SECONDO LE TUE SPECIFICHE. TUTTAVIA, NON VEDO IL TESTO COMPLETO DELL'INVITO STAMPA SU CUI DEVO LAVORARE. POTETE FORNIRMI IL CONTENUTO DELL'INVITO STAMP.

COMUNE DI ROMA * : «CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO, 250 STUDENTESSE E STUDENTI A CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI»Si è svolto questa mattina nella Sala della Protomoteca in Campidoglio l'incontro Roma contro il bullismo e il cyberbullismo. Ragazze e ragazzi insieme alle ... agenziagiornalisticaopinione.it

Crolli, topi e spazi interdetti nelle scuole di Roma. La rivolta degli studenti: Ora bastaTra le ultime segnalazioni quella che arriva dal liceo Cavour, dove è stato denunciato il crollo di alcuni pezzi di cornicione: Sarebbe potuta accadere una tragedia ... romatoday.it

Università, boom studenti stranieri negli istituti di Roma: 1.500 in più in un anno facebook

"Aule allagate e bagni rotti". A Roma lo sciopero degli studenti contro le condizioni della scuola ift.tt/RvgAipK x.com