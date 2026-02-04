Roma | 250 studenti in Campidoglio per confronto con istituzioni contro bullismo
Questa mattina, circa 250 studenti si sono riuniti nella sala della Protomoteca in Campidoglio per un confronto diretto con le istituzioni. L’obiettivo è combattere il bullismo e il cyberbullismo, temi caldi tra i giovani. I ragazzi hanno espresso le loro preoccupazioni e ascoltato le proposte delle autorità, cercando di trovare insieme soluzioni concrete. L’iniziativa si inserisce in un’azione più ampia di sensibilizzazione e prevenzione.
Questa mattina, nella prestigiosa sala della Protomoteca in Campidoglio, si è tenuto un importante incontro dal titolo “Roma contro il bullismo e il cyberbullismo. Ragazze e ragazzi insieme alle istituzioni per il cambiamento”. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale in collaborazione con l’associazione Insieme a Marianna Aps, è stata organizzata in vista della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che si celebrerà il 7 febbraio. Partecipazione degli studenti e delle istituzioni. All’evento hanno preso parte circa 250 studentesse e studenti provenienti da diversi istituti, tra cui l’Istituto Comprensivo Goffredo Petrassi, l’Istituto Comprensivo Piaget-Majorana, l’Istituto Professionale Statale Leopoldo Pirelli e l’Istituto Medi Statale Gelasio Caetani, tutti situati nella città di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
