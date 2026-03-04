Affitti brevi a Roma i b&b contro il Campidoglio | La cura è peggio della malattia

Il presidente dell’Associazione laziale bed & breakfast affittacamere e affini critica il nuovo regolamento proposto dal Campidoglio sugli affitti brevi a Roma, affermando che la sua applicazione potrebbe causare più problemi di quanti ne risolva. La discussione riguarda le norme in fase di revisione, mentre gli operatori del settore si oppongono alle modifiche, ritenendo che le misure siano eccessive.

Il presidente dell'associazione Albaa critica la stretta del Campidoglio sugli affitti brevi: "Non risolve la crisi abitativa e rischia di svuotare il centro storico" Non è mistero, ormai da anni, che Roma stia affrontando una grave crisi abitativa dovuta anche alla proliferazione degli affitti brevi. Uno studio della Sapienza ha confermato che in quartieri centrali come il Tridente e Monti la pressione ricettiva è critica, con posti letto turistici che superano quelli degli inquilini, mentre il fenomeno si espande verso le periferie. Per questo, il Campidoglio presenterà entro aprile una bozza di regolamento volta a stabilire norme chiare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

