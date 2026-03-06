Foggia | domani una veglia silenziosa per i duecento bambini uccisi a scuola nel raid Israele Usa Capitanata per la pace

Domani a Foggia si terrà una veglia silenziosa organizzata da Capitanata per la pace, in ricordo dei duecento bambini uccisi durante il raid IsraeleUsa. L’evento si svolgerà dalle 17:45 e coinvolgerà cittadini e associazioni locali in un momento di riflessione collettiva. La manifestazione si terrà in una piazza centrale della città e si svolgerà senza interventi pubblici o discorsi.

Di seguito un comunicato diffuso da Capitanata per la pace: Sabato 7 marzo, dalle 17:45 alle 19:00, davanti alla Scuola primaria Pascoli di Foggia, il Coordinamento Capitanata per la Pace organizza una veglia silenziosa in memoria delle 165 bambine e dei 35 bambini uccisi in Iran nelle loro aule dai raid israelo-statunitensi e tutte le recenti vittime del regime iraniano. Una scuola per onorare chi alla scuola è stato strappato con la violenza, un vero e proprio “crimine contro l’umanità” di cui si è purtroppo parlato pochissimo. Scegliamo un silenzio che è rispetto, ma anche denuncia. L’aggressione contro l’Iran – il cui regime sanguinario denunciamo fermamente, come già facemmo il 18 gennaio durante la Catena per la pace a Foggia – è avvenuta mentre erano in corso i negoziati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Raid Usa-Israele contro Iran, Teheran: “Colpita una scuola femminile a Minab, 40 morti”È salito ad almeno 40 il numero delle vittime dell’attacco condotto da Stati Uniti d’America e Israele nel sud dell’Iran.

