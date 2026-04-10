Roma Istituzioni giuristi e accademici a confronto su futuro professione forense

A Roma, istituzioni, giuristi e accademici si sono riuniti per discutere del futuro della professione forense, approfondendo questioni legate alle sfide e alle evoluzioni del settore. Nel frattempo, a Napoli, un minorenne è rimasto ferito in un'aggressione avvenuta in Piazza Carolina, con un sospetto fermato per lesioni, spari e aggravante mafiosa. Gli eventi hanno attirato l'attenzione sull’ordine pubblico e sulla lotta alla criminalità nella città.

Aggressione a Napoli in Piazza Carolina: fermato un sospetto per lesioni e spari a un minorenne con aggravante mafiosa. “Il prossimo 21 aprile all’Università Niccolò Cusano un confronto istituzionale di alto profilo sul futuro della professione forense. Si terrà il prossimo 21 aprile 2026 alle ore 10:00, presso l’Aula Magna dell’Università Niccolò Cusano, il convegno dal titolo “Tra rigore e futuro: il destino dell’esame forense”, appuntamento di rilievo nazionale dedicato all’analisi delle prospettive evolutive dell’accesso alla professione legale. L’iniziativa si propone come un momento di confronto qualificato tra istituzioni, accademia e professione, in una fase cruciale per il sistema giustizia, sempre più chiamato a ridefinire criteri, strumenti e finalità dell’abilitazione forense. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Roma. Istituzioni, giuristi e accademici a confronto su futuro professione forense Riforma della Giustizia, a Roma il convegno promosso dalla Fondazione An: giuristi, magistrati e istituzioni a confrontoIl dibattito sulla riforma della Giustizia prosegue con un nuovo momento di approfondimento promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale insieme al... Vertice a Fiumicino: istituzioni e operatori a confronto sul futuro del trasporto aereoAl Terminal 5 del Leonardo da Vinci, inaugurata per l’occasione l’esposizione dell’opera “Il ramo d’oro” dell’artista Giosetta Fioroni “Desidero... Argomenti più discussi: Presentazione del manuale L'enigma dell'eredità giacente. Guida pratica per giuristi e cittadini (Giappichelli editore); Nuove regole circolazione beni culturali per rilancio mercato arte; ICC Italia Global Trade Talks: il prossimo 16 aprile, un evento negli eventi; Pedala per tutti, inclusione, sostenibilità e mobilità dolce al Centro Aura con Doctorbike APS e il patrocinio del XIII Municipio. Responsabilità sanitaria. Istituzioni, mondo sanitario, giuridico e assicurativo a confronto sui nodi apertiA otto anni dalla legge Gelli gli stakeholder si confronteranno sul tema nel corso di un convegno La sanità responsabile e sostenibile organizzato dalla Fondazione Italia in Salute il prossimo 17 ... quotidianosanita.it In questi anni di grande lavoro, il Movimento 5 Stelle di Roma ha scelto di essere una realtà forte e costruttiva per la città, rigenerandosi attraverso idee e progetti nati dall’ascolto costante e dalla vicinanza a una realtà sociale tanto complessa quanto eterogen - facebook.com facebook 32 Serie A Stadio Olimpico Ore 20.45 Il racconto su Radio Romanista DAJE #ASRoma #RomaPisa x.com