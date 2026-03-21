Minicar si scontra contro un’auto a Roma | morto 17enne L’incidente sulla Colombo

A Roma, poco dopo le due di notte, una minicar Ligier si è scontrata con una Toyota Yaris sulla strada Colombo. La vettura più piccola era condotta da un 17enne, mentre alla guida dell’auto più grande c’era un uomo di 53 anni. Nell’incidente, il giovane ha perso la vita, mentre l’altro conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Era alla guida di una minicar Ligier, che si è scontrata intorno alle 2 di notte con una Toyota Yaris guidata da un 53enne italiano. Un 17enne italiano è morto nello schianto, avvenuto all’altezza del km 12,6 di via Cristoforo Colombo, nella carreggiata centrale in direzione Ostia. Ferito anche il passeggero della microcar, mentre l’uomo alla guida dell’auto è stato trasportato all’ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto anche agli accertamenti di rito. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati. L'articolo Minicar si scontra contro un’auto a Roma: morto 17enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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