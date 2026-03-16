A Roma si è tenuto il concerto gratuito “Together”, organizzato come parte di una mobilitazione internazionale contro la guerra. L’evento ha visto la partecipazione di Ditonellapiaga e di altri artisti noti della scena musicale. La manifestazione ha avuto luogo in una location della capitale, attirando un pubblico vario e interessato alla causa. La musica è stata il filo conduttore di questa iniziativa.

Cosa: Concerto evento gratuito “Together” nell’ambito della mobilitazione internazionale contro la guerra. Dove e Quando: Città dell’Altra Economia (Testaccio), Roma – 27 marzo 2026. Perché: Una line-up di altissimo livello per sostenere una causa civile globale alla vigilia della manifestazione nazionale. Roma si prepara a diventare il fulcro di una mobilitazione artistica e sociale di portata internazionale. La notizia dell’adesione di Ditonellapiaga al grande concerto gratuito Together, previsto per il prossimo 27 marzo presso la Città dell’Altra Economia, aggiunge un tassello fondamentale a un mosaico di voci che hanno deciso di prestare il proprio talento a un messaggio di pace e dissenso civile. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ditonellapiaga e i grandi nomi della musica a Roma per “Together”

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