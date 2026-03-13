La circolazione dei treni ad alta velocità sulla linea Roma-Firenze sarà interrotta dalla mezzanotte di sabato e durerà per tutto il fine settimana. La sospensione riguarda il servizio tra le due città e si protrarrà fino alla stessa ora di domenica. La decisione è stata comunicata dalle ferrovie, senza indicare motivazioni specifiche per l’interruzione.

Prevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. Durante il periodo dei lavori le linee Roma-Firenze AV e convenzionale non potranno essere percorse dai treni. Prevista una forte riduzione dei collegamenti con soluzioni di spostamento alternative percorrendo la linea Tirrenica. Dalle ore 15 di domenica 12 la circolazione riprenderà prevedendo inizialmente una riduzione delle corse con allungamenti dei tempi di viaggio per i treni che percorreranno la linea convenzionale alternativa a quella alta velocità. I collegamenti saranno visibili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Treni, Alta velocità Roma-Firenze: stop alla circolazione per tutto il weekend. Ecco quando

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