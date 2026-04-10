Gasolio pericoloso a Roma rischiava di far esplodere le auto | sequestrati 24mila litri di carburante

Nella zona Ostia e Portuense a Roma, le forze dell'ordine hanno sequestrato 24mila litri di gasolio considerato altamente infiammabile. L'operazione si è concentrata sulla prevenzione di possibili incidenti legati alla presenza di carburante potenzialmente pericoloso per le auto e le persone nelle aree interessate. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e tutela sul territorio.