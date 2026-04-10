Gasolio pericoloso a Roma rischiava di far esplodere le auto | sequestrati 24mila litri di carburante
Nella zona Ostia e Portuense a Roma, le forze dell'ordine hanno sequestrato 24mila litri di gasolio considerato altamente infiammabile. L'operazione si è concentrata sulla prevenzione di possibili incidenti legati alla presenza di carburante potenzialmente pericoloso per le auto e le persone nelle aree interessate. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e tutela sul territorio.
Sequestrati dalla guardia di finanza 24mila litri di gasolio altamente infiammabile in zona Ostia e Portuense a Roma. Multati due distributori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Carburante alle stelle: sequestrati 26mila litri di gasolio di contrabbando diretti ai distributori di RomaMentre il prezzo del carburante continua a salire a causa delle tensioni internazionali sui mercati energetici, qualcuno aveva già fiutato l’affare.
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Sequestrati a Roma 24mila litri di gasolio pericolosoROMA (ITALPRESS) – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Roma contro le irregolarità ai distributori di benzina. Il bilancio è di quasi 24.000 litri di gasolio sequestrati, quattro colonnine sig ... lagazzettadelmezzogiorno.it
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Sequestrati a Roma 24mila litri di gasolio pericoloso x.com
Il gasolio è alle stelle, Trump è sempre più pericoloso e anche la presidente del consiglio, beccata in foto con un personaggio del clan senese nel 2019, non se la passa tanto bene. Forse non è solo Delmastro la mela marcia Non so se sia in grado di dare sp - facebook.com facebook