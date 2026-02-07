Avellino | Campo Largo all’orizzonte Noi di Centro e M5S verso un’alleanza per le comunali

Avellino si avvicina a una svolta politica. Noi di Centro e M5S stanno negoziando un’alleanza per le prossime comunali, con l’obiettivo di unire le forze e affrontare insieme le elezioni. Pasquale Giuditta, coordinatore regionale di Noi di Centro, ha ribadito con decisione la volontà di mettere da parte le divisioni e puntare a un fronte condiviso. La città si prepara a un nuovo capitolo politico, con le trattative che sono appena iniziate.

Avellino si prepara a una nuova fase politica, con il coordinatore regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta, che rilancia con forza l'idea di un Campo Largo per le prossime elezioni comunali. L'iniziativa, concretamente sollecitata dall'appello del Movimento 5 Stelle, mira a creare un fronte unito nel centrosinistra per affrontare le sfide che attendono la città, innescando un dibattito che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici locali. L'obiettivo dichiarato è chiaro: individuare una figura capace di rappresentare al meglio le istanze della comunità e di promuovere lo sviluppo economico e sociale di Avellino, rendendola più attrattiva e vivibile per i suoi cittadini.

