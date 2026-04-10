Roma accelera sulle carte di identità uno sportello straordinario all' anagrafe

A Roma si stanno rafforzando le procedure per il rilascio delle nuove carte di identità digitali, con l’apertura di uno sportello temporaneo presso l’ufficio anagrafe. La data prevista per l’entrata in vigore delle nuove norme è il 3 agosto 2026, quando le carte di identità in formato cartaceo smetteranno di essere riconosciute come documento valido nel paese. Sono passati circa tre anni da questo termine.

Tre mesi o poco più. Tanto manca al 3 agosto 2026, la fatidica data in cui le carte di identità cartacee cesseranno di essere un documento di riconoscimento valido anche sul territorio nazionale. Così Roma Capitale prova ad accelerare sulla sostituzione dei vecchi documenti e sul rilascio delle. 🔗 Leggi su Romatoday.it Lo sportello anagrafe si potenzia. Carte d’identità digitali, il piano: "Aperture extra e servizi più rapidi"Un accesso più rapido ai servizi promossi dal settore Servizi al Cittadino del Comune, grazie al potenziamento delle giornate di apertura dello... Rinnovo carte d’identità. Open day all’AnagrafeCITTÀ DI CASTELLO - Un open day speciale dell’Anagrafe per il rinnovo “massiccio“ delle carte d’identità è indetto per sabato 28 febbraio. Argomenti più discussi: Carta d'identità elettronica a Roma: più slot e priorità a chi non ha passaporto; COMUNE DI ROMA * : LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA ACCELERA IL RILASCIO, PRIORITÀ AI CITTADINI SENZA PASSAPORTO; Dybala accelera e prenota il Bologna; Dybala accelera e prenota il Bologna. Soulé torna a brillare dopo lo stop: l’argentino accelera verso il Pisa, avversario contro cui segnò il primo gol stagionale e decise la gara #ASRoma #CorrieredelloSport #MatiasSoulé https://pagineromaniste.com/roma-splende-soule-a-trigoria/ - facebook.com facebook Paulo #Dybala accelera verso il rientro e in casa Roma filtra ottimismo sulle sue condizioni Spunta un'ipotetica data di rientro x.com