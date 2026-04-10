Rogoredo l' arrivo di Cinturrino in tribunale a Milano

A Milano, nel tribunale di Rogoredo, si è svolta l’udienza dell’incidente probatorio riguardante il caso dell’omicidio avvenuto il 26 gennaio nel boschetto. Carmelo Cinturrino, il poliziotto coinvolto, è arrivato accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria. La presenza del poliziotto in tribunale è legata alla richiesta di chiarimenti sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda.

Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in tribunale scortato dagli agenti della polizia penitenziaria per l'udienza dell'incidente probatorio. Davanti al Pm Giovanni Tarzia e al giudice Domenico Santoro verranno sentiti sei testimoni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rogoredo, l'arrivo di Cinturrino in tribunale a Milano Omicidio Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorioCarmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in... Omicidio Rogoredo, Cinturrino in tribunale. Testimone: “Picchiava chi non pagava”Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in... Temi più discussi: Omicidio a Rogoredo, l'ombra di altri agenti complici di Cinturrino: Non agiva da solo; Video: Omicidio Rogoredo, i legali di Cinturrino: Dubbi sull'attendibilita' dei testimoni; Omicidio Rogoredo, difesa Cinturrino chiede perizia su testi; Dietro le ferite la vita che resiste. Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorio(La Presse) - Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in tribunale alle ... ilmattino.it Omicidio Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorioCarmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in tribunale alle ... lapresse.it Milano, omicidio al boschetto di Rogoredo. Il poliziotto Carmelo Cinturrino in tribunale per l'incidente probatorio: davanti a pm e giudice verranno sentiti sei testimoni sulla morte di Abderrahim Mansouri. x.com Milano | Rogoredo – Avviato lo smantellamento dell’ex distributore Esso del raccordo dell’A1 - facebook.com facebook