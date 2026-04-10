Omicidio Rogoredo Cinturrino in tribunale Testimone | Picchiava chi non pagava
Questa mattina, alle 9, un poliziotto coinvolto in un caso di omicidio è comparso davanti al giudice. Si tratta di un uomo accusato di aver ucciso un uomo nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio. Un testimone ascoltato in aula ha riferito che l’indagato avrebbe picchiato chi non riusciva a pagare. La sua presenza in tribunale fa parte delle fasi dell’udienza preliminare del procedimento giudiziario.
Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in tribunale questa mattina alle 9.30, scortato dagli agenti della polizia penitenziaria. Oggi si terrà l’udienza dell’incidente probatorio. Davanti al Pm, Giovanni Tarzia e al giudice, Domenico Santoro verranno sentiti sei testimoni. Testimone: “Cinturrino voleva i soldi, picchiava chi non pagava”. Carmelo Cinturrino “picchiava, se non gli davi i soldi ti dava le martellate, se gli davi i soldi ti lasciava stare”. Così uno dei testimoni che oggi saranno ascoltati dal gip Domenico Santoro nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, parlando con i giornalisti prima di entrare in aula in Tribunale a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: L’interrogatorio di Cinturrino fra risposte e ammissioni sulla sparatoria di Rogoredo: “Ho visto morire Mansouri e ho perso la testa”. Un testimone: “Taglieggiava e picchiava anche un disabile”
Omicidio Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorioCarmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in...
Temi più discussi: Omicidio a Rogoredo, l'ombra di altri agenti complici di Cinturrino: Non agiva da solo; Omicidio Rogoredo, difesa Cinturrino chiede perizia su testi; Caso Cinturrino, verifiche anche sulla polizia locale dopo le dichiarazioni di pusher e tossicodipendenti; Omicidio Rogoredo, i legali di Cinturrino: Dubbi sull'attendibilita' dei testimoni.
Omicidio Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorioCarmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in tribunale alle ... lapresse.it
Rogoredo, Cinturrino in aula respinge tutte le accuse. Ma slitta l’incidente probatorioRinvio al 10 aprile per mancanza di atti. Il giudice respinge l’eccezione della difesa, confronto sulla credibilità dei testimoni. Il legale dell'agente: E' molto sicuro della propria innocenza ... affaritaliani.it
Omicidio Rogoredo, nuovi sviluppi: “Cinturrino non agiva da solo”. Indagini su possibili complici - facebook.com facebook
Milano, altri due poliziotti indagati per l’omicidio del pusher a Rogoredo: ora sono sette x.com