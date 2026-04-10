Omicidio Rogoredo Cinturrino in tribunale Testimone | Picchiava chi non pagava

Questa mattina, alle 9, un poliziotto coinvolto in un caso di omicidio è comparso davanti al giudice. Si tratta di un uomo accusato di aver ucciso un uomo nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio. Un testimone ascoltato in aula ha riferito che l’indagato avrebbe picchiato chi non riusciva a pagare. La sua presenza in tribunale fa parte delle fasi dell’udienza preliminare del procedimento giudiziario.