Rogoredo Cinturrino in tribunale per udienza incidente probatorio

Da tv2000.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene un’udienza presso il tribunale di Rogoredo per l’incidente probatorio nel caso che coinvolge il poliziotto Carmelo Cinturrino. Durante l’udienza, un testimone ha dichiarato ai magistrati che Cinturrino avrebbe ucciso Abderrahim Mansouri a causa di questioni legate ad affari. La vicenda è al centro dell’attenzione degli inquirenti e si attende l’esito delle indagini.

Udienza per l’incidente probatorio sul caso di Rogoredo. Un testimone ha riferito ai magistrati che il poliziotto Carmelo Cinturrino avrebbe ucciso Abderrahim Mansouri per questioni di affari. Servizio di Pierluigi Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Rogoredo, Cinturrino in tribunale per udienza incidente probatorio

Video Rogoredo, Cinturrino in tribunale per udienza incidente probatorio

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