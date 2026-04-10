Rogoredo Cinturrino in tribunale per udienza incidente probatorio

Oggi si tiene un’udienza presso il tribunale di Rogoredo per l’incidente probatorio nel caso che coinvolge il poliziotto Carmelo Cinturrino. Durante l’udienza, un testimone ha dichiarato ai magistrati che Cinturrino avrebbe ucciso Abderrahim Mansouri a causa di questioni legate ad affari. La vicenda è al centro dell’attenzione degli inquirenti e si attende l’esito delle indagini.

Udienza per l’incidente probatorio sul caso di Rogoredo. Un testimone ha riferito ai magistrati che il poliziotto Carmelo Cinturrino avrebbe ucciso Abderrahim Mansouri per questioni di affari. Servizio di Pierluigi Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Rogoredo, Cinturrino in tribunale per udienza incidente probatorio Omicidio Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorioCarmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in... Rogoredo, fissato l'incidente probatorio per ascoltare 8 testimoni su CinturrinoGli interrogatori sono in programma per l'1 e il 2 aprile: saranno sentiti otto testimoni tra persone che frequentavano l'area di Rogoredo Saranno... Rogoredo, Cinturrino in tribunale per udienza incidente probatorio Temi più discussi: Omicidio a Rogoredo, l'ombra di altri agenti complici di Cinturrino: Non agiva da solo; Rogoredo: rinviato al 10 aprile l’incidente probatorio per Carmelo Cinturrino; Omicidio Rogoredo, i legali di Cinturrino: Dubbi sull'attendibilita' dei testimoni; Omicidio di Rogoredo: la difesa di Cinturrino chiede perizie sui testimoni. Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorio(La Presse) - Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in tribunale alle ... ilmattino.it Omicidio Rogoredo, Cinturrino in aula per l'incidente probatorioIl poliziotto accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio, nel boschetto di Rogoredo, è arrivato questa mattina in tribunale a Milano. Davanti al pm e al giudice vengono ... tg24.sky.it ANSA.it. . Sparatoria a Rogoredo, un testimone: "Se non pagavi Cinturrino ti colpiva. Mi disse: digli a Zack che lo ammazzo" #ANSA - facebook.com facebook Al via l'incidente probatorio per ascoltare i sei testimoni dell'indagine su Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per aver ucciso Abderrahim Mansouri, lo scorso 26 gennaio, in un controllo anti droga nel bosco di Rogoredo e indagato per oltre 30 capi di imp x.com