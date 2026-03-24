L’incidente probatorio nel caso che riguarda il poliziotto Cinturrino è stato programmato tra l’1 e il 2 aprile. Durante l’udienza saranno ascoltate otto persone che si trovano nell’area di Rogoredo e che sono coinvolte in modo diretto o indiretto nella vicenda. La procedura si inserisce nell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’arresto dell’agente.

Gli interrogatori sono in programma per l'1 e il 2 aprile: saranno sentiti otto testimoni tra persone che frequentavano l'area di Rogoredo Saranno otto i testimoni - tutte persone che gravitano intorno all'area di Rogoredo - che saranno sentiti tra l'1 e il 2 aprile, date in cui è stato fissato l'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino. L'agente scelto del commissariato di Mecenate è accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, avvenuto lo scorso 26 gennaio in via Impastato a Milano. A renderlo noto è stata l'avvocata Debora Piazza, legale di parte civile per la famiglia del 28enne ucciso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Rogoredo, fissato l'incidente probatorio per ascoltare 8 testimoni su Cinturrino

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