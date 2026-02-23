Rogo e paura a Vallemiano Tetto in fiamme nel bistrò Evacuato anche l’Eurospin

Un incendio ha coinvolto il tetto di un bistrò a Vallemiano, provocando fumo nero e odore di bruciato. La causa sembra essere un guasto elettrico al sistema di illuminazione del locale. L’incendio ha spaventato i residenti dei quartieri vicini, che hanno assistito alla fuoriuscita di fiamme e al fumo che si è diffuso nell’aria. Anche l’Eurospin vicino è stato evacuato per sicurezza, mentre i vigili del fuoco intervengono sul posto.

Il fumo nero che si è alzato in cielo, visibile a molti chilometri di distanza, e la puzza di bruciato che si è subito propagata nell’aria hanno fatto temere il peggio e preoccupato i residenti dei quartieri di Vallemiano e del Piano che si preparavano a sedersi a tavola per il pranzo domenicale. "Ha preso fuoco il ristorante", "è successo un disastro", le voci che si rincorrevano ma che non hanno trovato fondamento perché l’ incendio che ieri mattina ha interessato il bistrò "Sapore di stelle", a Vallemiano, fortunatamente è rimasto circoscritto ad uno spicchio della tettoia del ristorante che si trova di fianco al supermercato Eurospin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vallemiano, Ristorante in Fiamme: Fumo Nero e Paura, IndaginiUn incendio ha coinvolto il ristorante ‘Sapore di Stelle’ a Vallemiano, provocando denso fumo nero e grande preoccupazione tra i residenti.

Paura ad Ancona, nella zona di Vallemiano, dove i vigili del fuoco hanno lavorato per domare il rogo divampato all'interno del locale adiacente al supermercato. Tutti evacuati FOTO E VIDEO - facebook.com facebook