Prosperità economica minaccia nucleare e Venezuela I punti del discorso di Trump

“Il Nostro Paese è tornato, più grande, migliore, più forte e più ricco che mai”. Questo è il nocciolo del Discorso dello stato dell’Unione pronunciato ieri dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’appuntamento annuale della politica americana rappresenta un bilancio della gestione fatta davanti alla Camera di Rappresentanti e del Senato, e anche un piano di lavoro delle priorità future. Accompagnato dal presidente della Camera bassa, Mike Johnson, e dal vicepresidente, James David Vance, Trump ha spiegato che “dopo solo un anno, posso dire con dignità e orgoglio che abbiamo raggiunto una trasformazione come mai vista, e un cambio nella direzione storica. Non torneremo mai più dove eravamo fino a poco fa. Mai”. Il discorso è durato quasi due ore. Il presidente americano ha voluto sottolineare che ora, grazie alla sua amministrazione, le frontiere del Paese sono sicure, “l’inflazione è la più bassa degli ultimi cinque anni, i nostri nemici sono spaventati e gli Stati Uniti è rispettato come mai. 🔗 Leggi su Formiche.net

