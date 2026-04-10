Rodengo Saiano | 14esima edizione Baobab running cup

Il 19 aprile si terrà a Padergnone la 14ª edizione della Baobab Running Cup, un evento che coinvolge sia camminatori che corridori. La manifestazione si svolge tra l’Italia e il Mali, con l’obiettivo di sostenere iniziative di solidarietà. L’appuntamento si svolgerà nel borgo di Rodengo Saiano e prevede diverse attività per tutti i partecipanti, indipendentemente dal passo adottato.

“ Camminando o Correndo “ fra l’Italia e il Mali. Appuntamento il 19 Aprile a Padergnone per una manifestazione solidale. Un passo alla volta insieme si arriva lontano.Torna a Padergnone il 19 Aprile con partenza dall’Oratorio di Padergnone la 14^Edizione del Baobab Running Cup punto di ritrovo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it 15 marzo: visita unica nell’abbazia di Rodengo SaianoIl 15 marzo 2026, l’Abbazia Olivetana di San Nicola a Rodengo Saiano aprirà le sue porte per una visita guidata unica nel cuore della Franciacorta. Rodengo Saiano: splendore e bellezza dell'abbazia Olivetana di San NicolaUn’occasione unica per varcare le soglie del tempo e immergersi nella maestosità silenziosa di uno dei complessi monastici più affascinanti della...