15 marzo | visita unica nell’abbazia di Rodengo Saiano

Il 15 marzo 2026, l’Abbazia Olivetana di San Nicola a Rodengo Saiano sarà aperta al pubblico per una visita guidata. L’evento offre l’opportunità di esplorare gli spazi storici dell’abbazia, situata nella zona della Franciacorta. La visita sarà accessibile a tutti coloro che desiderano scoprire la struttura e il suo patrimonio architettonico. L’appuntamento è fissato per quella data.

Il 15 marzo 2026, l’Abbazia Olivetana di San Nicola a Rodengo Saiano aprirà le sue porte per una visita guidata unica nel cuore della Franciacorta. Questa iniziativa, accessibile al costo di 15 euro e soggetta a prenotazione obbligatoria, promette di rivelare un patrimonio artistico e spirituale spesso ignorato dal grande pubblico. L’evento si colloca in un contesto territoriale dove il paesaggio agricolo e la storia millenaria si fondono in un’unica narrazione visiva. La struttura monastica, fondata nell’XI secolo dai monaci cluniacensi e successivamente affidata agli Olivetani, rappresenta un punto di snodo tra passato e presente nella provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 15 marzo: visita unica nell’abbazia di Rodengo Saiano Articoli correlati Rodengo Saiano: splendore e bellezza dell'abbazia Olivetana di San NicolaUn’occasione unica per varcare le soglie del tempo e immergersi nella maestosità silenziosa di uno dei complessi monastici più affascinanti della... Leggi anche: Visita all'Abbazia di Praglia: una storia millenaria