Rodengo Saiano | splendore e bellezza dell' abbazia Olivetana di San Nicola

A Rodengo Saiano si trova l’abbazia olivetana di San Nicola, un complesso monastico tra i più affascinanti della Lombardia. La struttura si staglia nel cuore della Franciacorta, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire un patrimonio storico e architettonico di grande valore. L’abbazia si presenta come un esempio di splendore e bellezza, immersa nel silenzio e nella maestosità del suo passato.

Un’occasione unica per varcare le soglie del tempo e immergersi nella maestosità silenziosa di uno dei complessi monastici più affascinanti della Lombardia: l’Abbazia olivetana di San Nicola, nel cuore della Franciacorta. Circondata da vigneti ondulati, colline baciate dal sole e una quiete che profuma di eternità, questa straordinaria abbazia è un autentico scrigno di arte, spiritualità e architettura, dove ogni pietra racconta secoli di storia e devozione.Fondata nell’XI secolo dai monaci cluniacensi dell’Ordine di San Benedetto e poi affidata agli Olivetani, l’abbazia è da sempre un luogo di preghiera, cultura e bellezza, capace di trasmettere intatta la spiritualità e l’armonia di un tempo sospeso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Capelli: se il calore si trasforma in un alleato di bellezza e splendoreHeat & Glow è infatti una crema termo-idratante e termoprotettore che combina la tecnologia avanzata Pro-V con la scienza termica, trasformando il...

splendore e bellezza della basilica di santa maria in calvenzano a vizzolo predabissi (mi)Preparati a un viaggio straordinario nel tempo con la visita guidata alla Basilica di Santa Maria in Calvenzano, a Vizzolo Predabissi.

Approfondimenti e contenuti su Rodengo Saiano

Rodengo, sfonda il guard-rail e precipita per 10 metri: morto Francesco Begni, impresario 70enneEra alla guida del suo pick up Ford quando, per cause che devono ancora essere appurate completamente, ha perso il controllo del mezzo lungo la sp 19 a Rodengo Saiano, divelto il guard rail di ... brescia.corriere.it

Incidente a Rodengo Saiano, auto sfonda il guardrail della Provinciale e precipita per 10 metri: morto Francesco BegniBrescia – Ancora una vittima della strada nel bresciano. Si tratta di un uomo di 70 anni di Chiari, Francesco Begni, che a Rodengo Saiano ha perso la vita finendo contro un guardrail con la propria ... ilgiorno.it