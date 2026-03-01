Giaccherini sicuro | Dimarco sarà MVP della Serie A il suo sinistro è superiore a quello di Roberto Carlos e Recoba

Durante un'intervista a Dazn, Giaccherini ha affermato con convinzione che Dimarco sarà il prossimo MVP della Serie A, lodando il suo sinistro e paragonandolo a quello di Roberto Carlos e Recoba. La sua dichiarazione si concentra sulla fiducia nelle capacità del giocatore e sulla sua futura rilevanza nel campionato. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o commenti sullo sviluppo della stagione.

