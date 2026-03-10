PK compie 30 anni e Panini Comics celebra questa ricorrenza con un albo speciale di Topolino, il numero 3668, intitolato “Meno uno all’alba”. Insieme a questa uscita, vengono distribuiti gadget esclusivi e sono programmati eventi durante tutto l’anno dedicati all’eroe mascherato Disney. La serie di pubblicazioni e iniziative si concentrano sulla figura di Paperinik e sul suo ruolo nel mondo dei supereroi Disney.

PK festeggia 30 anni: Topolino 3668, nuovo albo “Meno uno all’alba”, gadget esclusivi e un anno di eventi dedicati all’eroe mascherato Disney Trent’anni e non sentirli. PK, l’alter ego supereroistico di Paperinik, torna al centro della scena con una serie di iniziative che Panini Comics dedica al suo trentennale, celebrando un personaggio che dal 1996 ha rivoluzionato l’immaginario Disney italiano con atmosfere sci-fi, trame mature e un’estetica inconfondibile. Era il 14 marzo 1996 quando PKNA – Paperinik New Adventures #0 debuttava in edicola, aprendo una stagione narrativa che avrebbe segnato una generazione di lettori. A inaugurare i... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - PK compie 30 anni: Panini Comics celebra il mito supereroistico di Paperinik

