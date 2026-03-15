Mancano sempre meno giorni alla 100 km dei Forti | un trentennio di sfide sui sentieri cimbri

Mancano pochi giorni alla 100 km dei Forti, un evento che quest’anno raggiunge la sua 30ª edizione. Per tre decenni, si svolge sui sentieri cimbri, attirando appassionati di mountain bike da tutta Italia. La gara si distingue per la sua tradizione e per la partecipazione di numerosi ciclisti che affrontano le sfide dei percorsi impegnativi. L’edizione di quest’anno si prepara a essere una delle più attese.

Tre sfide pensate per diversi livelli di preparazione sull’Alpe Cimbra. Si pedala lungo le storiche strade militari della Prima Guerra Mondiale La 100 Km dei Forti che si prepara a festeggiare quest’anno la sua 30esima edizione, confermandosi una delle classiche più amate e longeve della MTB italiana. Mancano circa 80 giorni al via e cresce l’attesa per il grande appuntamento in programma il 6 e 7 giugno a Lavarone, nel cuore dell’Alpe Cimbra, dove sport, natura e storia si incontrano dando vita a un evento capace di richiamare ogni anno centinaia di appassionati delle ruote tassellate dall’Italia e dall’estero. Nel panorama della mountain bike non è facile trovare una gara che unisca percorsi tecnici e spettacolari con un territorio ricco di fascino come quello dell’altopiano cimbro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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