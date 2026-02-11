Emilia Romagna parla Roberta Frisoni | Mare natura sport e l’appeal dei motori Una guida per tutti

La regione Emilia Romagna si prepara a un 2026 ricco di novità turistiche. Roberta Frisoni, responsabile del settore, annuncia che ci saranno nuove proposte per tutti i gusti: dal cicloturismo agli eventi sportivi di grande richiamo, passando per il slow tourism e l’ecoturismo. La riviera, con i suoi 110 chilometri di costa, si arricchirà ulteriormente integrando le attrazioni di città d’arte, Motor Valley e Food Valley. La regione punta a offrire un’ampia scelta di esperienze,

«Le novità dell’offerta turistica per il 2026: dalle proposte di cicloturismo ai grandi eventi sportivi, ma anche slow tourism ed ecoturismo, città d’arte, Motor Valley e Food Valley che si aggiungono alla riviera romagnola con i suoi 110 chilometri di costa. Il tutto sotto il segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità». Così l’assessora regionale a Turismo, sport e commercio dell’Emilia Romagna, Roberta Frisoni, prova a fare sintesi sulle molteplici esperienze che l’Emilia Romagna porta alla Bit 2026. Nello stand 34 operatori delle tre Destinazioni Turistiche regionali – Visit Emilia, Territorio Turistico Bologna-Modena e Visit Romagna - raccontano mare, arte, natura, motori, sport e gusto, anche attraverso le nuove 14 Cartoguide tematiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emilia Romagna, parla Roberta Frisoni: “Mare, natura, sport e l’appeal dei motori. Una guida per tutti” Approfondimenti su Emilia Romagna Parla Roberta Frisoni Al via i saldi invernali in Emilia-Romagna. L'assessora Frisoni: “Un’occasione per sostenere il commercio” Dal 3 gennaio, in Emilia-Romagna, iniziano i saldi invernali, validi fino al 3 marzo 2026. Motorvalley: tra motori, storia e paesaggi, la nuova serie Netflix omaggia l’Emilia-Romagna. La nuova serie Netflix “Motorvalley” arriva il 10 febbraio 2026 e porta gli spettatori tra motori, paesaggi e storia dell’automobilismo italiano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Emilia Romagna Parla Roberta Frisoni Argomenti discussi: L'intervista a Roberta Frisoni, Assessore Turismo Emilia Romagna - Fiera BIT 2026; Turismo. Intervista all’Assessora regionale Roberta Frisoni; In Emilia-Romagna oltre cento grandi eventi nel calendario sportivo 2026; Il Presidente LBA Maurizio Gherardini e l'LBA Executive Advisor Andrea Bargnani incontrano il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale. L'intervista a Roberta Frisoni, Assessore Turismo Emilia Romagna - Fiera BIT 2026L'intervista a Roberta Frisoni, Assessore Turismo Emilia Romagna - Fiera BIT 2026 ... msn.com Finalmente un pochino di sole su Romagna ed Emilia orientale: questo il cielo poco fa a Faenza (RA). - facebook.com facebook Bando multi-round di Fondazione Telethon: a #unipr uno dei 2 finanziamenti arrivati in Emilia-Romagna. Per il progetto coordinato da Alessandro Bertucci con Claudia Bagni di @unitorvergata #ricerca #parma @Fondaz_Telethon unipr.it/notizie/bando-… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.