Rivoluzione satelliti | la FCC sfida i limiti per un web più veloce

Il 30 aprile, la Federal Communications Commission (FCC) si riunirà per votare su una proposta che potrebbe cambiare significativamente il modo in cui vengono gestiti i satelliti per la connessione internet. La decisione riguarda l'allentamento di alcuni limiti normativi, con l’obiettivo di rendere più veloce e meno costoso il servizio via satellite. La proposta ha suscitato discussioni tra gli operatori e le autorità di regolamentazione.

Il 30 aprile la Federal Communications Commission (FCC) si riunirà per votare una proposta che potrebbe trasformare radicalmente l’efficienza e i costi del web via satellite. La decisione riguarda la gestione dello spettro radio tra le vecchie infrastrutture geostazionarie e le moderne costellazioni in orbita bassa, come quella gestita da SpaceX, aprendo la strada a connessioni più rapide e potenzialmente meno onerose per gli utenti finali. Lo scontro sulle frequenze tra orbite alte e basse. Attualmente, il sistema di trasmissione energetica tra i satelliti e le apparecchiature a terra è soggetto a limiti severi, pensati per garantire che le costellazioni in orbita bassa non interferiscano con i sistemi situati a quote superiori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivoluzione satelliti: la FCC sfida i limiti per un web più veloce Android più veloce di iPhone nella navigazione web: nuovo record per ChromiumLa velocità di caricamento delle pagine web su smartphone è ormai una vera sfida tra sistemi operativi. Test MotoGP, Alex Marquez il più veloce. Si riparte dalla sfida tutta Ducati col fratello MarcTrenta gradi, umidità al 45%, vento pressoché assente: queste le condizioni sul Chang International Circuit di Buriram quando, alle 4.