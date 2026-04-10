Rivoluzione satelliti | la FCC sfida i limiti per un web più veloce

Da ameve.eu 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 aprile, la Federal Communications Commission (FCC) si riunirà per votare su una proposta che potrebbe cambiare significativamente il modo in cui vengono gestiti i satelliti per la connessione internet. La decisione riguarda l'allentamento di alcuni limiti normativi, con l’obiettivo di rendere più veloce e meno costoso il servizio via satellite. La proposta ha suscitato discussioni tra gli operatori e le autorità di regolamentazione.

Il 30 aprile la Federal Communications Commission (FCC) si riunirà per votare una proposta che potrebbe trasformare radicalmente l’efficienza e i costi del web via satellite. La decisione riguarda la gestione dello spettro radio tra le vecchie infrastrutture geostazionarie e le moderne costellazioni in orbita bassa, come quella gestita da SpaceX, aprendo la strada a connessioni più rapide e potenzialmente meno onerose per gli utenti finali. Lo scontro sulle frequenze tra orbite alte e basse. Attualmente, il sistema di trasmissione energetica tra i satelliti e le apparecchiature a terra è soggetto a limiti severi, pensati per garantire che le costellazioni in orbita bassa non interferiscano con i sistemi situati a quote superiori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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