Recenti test hanno mostrato che il browser Chromium su dispositivi Android supera iPhone nella velocità di caricamento delle pagine web. La ricerca si è concentrata sui tempi di apertura di vari siti, evidenziando un miglioramento nelle performance di Android rispetto a iOS. Le differenze sono state misurate in condizioni di utilizzo standard, senza considerare ottimizzazioni particolari o modifiche hardware.

La velocità di caricamento delle pagine web su smartphone è ormai una vera sfida tra sistemi operativi. E proprio su questo terreno arriva una novità importante: il team di Chromium ha annunciato che Android ha raggiunto un nuovo record di prestazioni, superando nettamente la piattaforma rivale. Nel comunicato ufficiale non viene mai citato direttamente iOS, ma il riferimento a una “piattaforma mobile concorrente” lascia pochi dubbi. I dati si basano su test consolidati come Speedometer e altre suite che simulano la navigazione reale. Negli ultimi anni Android aveva già mostrato miglioramenti costanti, ma questa volta il passo avanti è molto più marcato. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Android più veloce di iPhone nella navigazione web: nuovo record per Chromium

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